اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:38 م
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حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطى فى البدرشين

الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:33 م
حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطى فى البدرشين إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وقع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين إلى مكان الحادث، بصحبة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الحادث وقع بين 3 سيارات، بسبب انفجار إطار سيارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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