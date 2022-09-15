جنايات الأقصر تحيل أوراق 3 متهمين تخلصوا من تاجر مواشي للمفتي

الأقصر - أحمد مرعى

قررت الدائرة الثانية في محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر أحمد رضا، والمستشار ماجد حميدة، والمستشار عمرو صلاح الدين، وحضور وكيل النيابة مصطفى صالح وأمناء سر محمد عبد الراضي وأحمد الطاهر، اليوم الخميس، إحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار الحكم بالإعدام شنقًا عليهم، وذلك لاتهامهم لقيامهم بالتخلص من تاجر مواشي بالقتل العمد مع سبق الإصرار وسرقة المواشي، فضلًا عن الشروع في قتل والدته وإعاقتها حركيًا وفقدها للنطق.

بداية تفاصيل القضية رقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر، تعود لـ 22 ديسمبر من عام 2019، حيث تلقي مركز شرطة أرمنت جنوب الأقصر بلاغ يفيد بمقتل "حسن.ي.م"، وسرقة مواشي وهاتف محمول كان يمتلكها، والشروع في قتل والدته"باتعة.س.م"، 62 سنة، وعلى الفور قام رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة لبيان تفاصيل وقوع الحادث وملابساته.

وتبيّن من خلال التحقيقات قيام ثلاثة أشخاص بالتخلص من المجنى عليه باستخدام سلاح ناري وآخر أبيض، فضلا عن الإعتداء عليه بالعصا ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسرقة مواشي والاعتداء على والدته المقيمة معه، وهم كل من "عمرو.ع.خ"، 24 سنة تاجر مواشي ومقيم بأرمنت الحيط، و"محمد.م.ا"، و"إبراهيم.ع.م"، 21 سنة ومقيم بالغرز بمركز أرمنت.

وكشفت التحريات مرور المتهم الأول بضائقة مالية قرر على إثرها سرقة المجنى عليه واستغلال كون مسكنه خارج الكتلة السكنية، وخلال شعور المجني عليه بالمتهمين اشتبك معهم وانهال عليه المتهمون بالضرب مستخدمين سلاح ناري وعصا وسلاح أبيض عبارة عن سكين حيث ضربه المتهم الأول بالعصا والثاني طعنه بسكين والثالث أصابه بطلق نارى بالرأس ولم يتركوه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بالمشروع في قتل والدته بالتعدى على رأسها بعصا عدة ضربات وتركوها بعد ان ظنوا انها فارقت الحياة وتمكنوا من سرقة رؤوس الماشية وبتحديد مكان اثنين من المتهمين بمعرفة رجال المباحث وعقب استصدار أمر ضبط وإحضار المتهمين من النيابة العامة تم القبض عليهما وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبحوزة أحدهما مبلغ مالي عبارة عن 9 آلاف جنيه أقر المتهم بأنه حصيلة بيع إحدى رؤوس الماشية التي قام بسرقتها، فضلا عن اتفاقه مع أحد الأشخاص بنقل المواشي من حوش المجنى عليه وباع أحدها بمركز إسنا، بينما سلم بقية المواشي لأحد الأشخاص بمركز الطود لسداد ديون عليه دون أن يعلم إنها متحصلات جريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واقر المتهمين بارتكابهما للواقعة على النحو السالف واستمتعت المحكمة لاقوال الشهود ودفاع المتهمين.

وبناءً على ذلك قررت محكمة جنايات الأقصر إحالة أوراق الثلاث متهمين لفضيله المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنهم وحددت جلسة النطق بالحكم في الـ 29 من سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.