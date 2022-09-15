اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:45 م
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جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ فى استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الثانية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:08 م
جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ فى استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الثانية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الثانية لمكتب التنسيق المركزي، اعتباراً من اليوم الخميس 15سبتمبر- وحتى يوم الإثنين الموافق 19سبتمبر 2022من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً، لتقديم أوراق الالتحاق الخاصة بهم بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية - الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة.
 
وأعلنت الجامعة الأهلية ان الاوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية هى :
1- بطاقة الترشيح.
2- أصل شهادة المؤهل الدراسي.
3- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
4- نموذج (2جند) للطلاب الذكور فقط مرفق به صورة الرقم القومي.
5- عدد (8صور) شخصية مدون عليها اسم الطالب.
6- صورة الرقم القومي.
7- يتم ملء الاستمارات المرفقة ويتم تقديمها مع الأوراق المطلوبة.
 
كما طالبت الطلاب بضرورة سداد مبلغ 10 آلاف جنيه لصالح جامعة الإسكندرية عن طريق منافذ التحصيل أو من خلال منافذ التحصيل بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة ( بالفيزا) ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المقدمة على أن يتم استكمال باقي المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول لاحقاً 
وقالت فى البيان انه لا يعتبر الطالب مقيدا بالكلية إلا إذا قام باستيفاء الإجراءات التالية منها ملء طلب الالتحاق ، إيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة،  تحديد المعاملة التجنيدية للطلاب للذكور.
 
 

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