جامعة أسيوط تشهد حفل ختام برنامج دورة تنمية قدرات الأخصائيين الرياضيين

شهدت جامعة أسيوط، حفل ختام برنامج دورة تنمية قدرات الأخصائيين الرياضيين على مستوى الجامعة، والتي أقيمت تحت عنوان"الحديث في الإدارة الرياضية و قوانين الألعاب الرياضية.

نظمت البرنامج الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ، والطلاب، والدكتور عادل تمام وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيهاب رمضان مدير النشاط الرياضي وبمشاركة 100 من الأخصائيين الرياضيين على مستوى الجامعة.

من جهته، قال الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم،ان فعاليات البرنامج امتدت على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر من الشهر الجاري، و التي ناقشت العديد من المحاور الهامة في مختلف القطاعات الرياضية من أهمها القيادة سلوك حياة ، ومهارات التواصل، ودور الأنشطة الطلابية في تطوير شخصية الطالب ، ومشروع رياضي مقترح لطلاب جامعة أسيوط ، والتي تأتى استعداداَ لرفع كفاءة الأخصائيين الرياضيين للعام الدراسي الجديد.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة على دعم كافة الأنشطة الطلابية و القائمين عليها من العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، والكليات و التي تضم كوادر رياضية مؤهلة على أعلى مستوى في مختلف القطاعات الرياضية، والتي تحرص الجامعة على دعمهم المستمر وتقديرهم على أفضل نحو نظير لما يبذلونه من جهد متواصل لإنجاح الأنشطة الطلابية

وأكد عبد المولي، على ما تولية الجامعة من الاهتمام بتحسين خدماتها المقدمة للطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم لتحقيق التوازن بين تفوقهم العلمي وممارستهم للأنشطة الطلابية .

وأشار الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هناك عدد من التوصيات تم إعلانها في ختام البرنامج ومنها فتح كافة ملاعب الجامعة "بالقرية الأولمبية و المدينة الجامعية أمام الطلاب لممارسة كافة الأنشطة الطلابية ،وذلك تحت إشراف الأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، وإسناد الفرق و المنتخبات الرياضية للمدربين المتخصصين ، وتصميم ملابس منتخبات الجامعة المشاركة في المحافل الرياضية تحمل الهوية البصرية للجامعة و شهد ختام الحفل تسليم الشهادات للأخصائيين الرياضيين.



جانب من الحضور (4)



مدير رعاية الشباب خلال اللقاء



جانب من الحضور (1)



جانب من الحضور خلال حفل الختام



جامعة أسيوط تشهد ختام دورة تنمية القدرات



جامعة أسيوط تدعم الأنشطة الطلابية



جانب من الحضور