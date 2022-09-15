تنفيذ أعمال الرصف بالانترلوك للشوارع الداخلية بقرية السيالة فى دمياط

شهدت منطقة السيالة بمحافظة دمياط، البدء فى أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك للشوارع الداخلية بها، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، حيث يشمل 7مناطق وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر،غيط النصارى، شط الملح والمنيا".

وفى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تلك الأعمال، بعد تنفيذ عمليات مد وإحلال شبكات المرافق بالمنطقة، كما أكدت على الجهات المُنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى للمشروع، وكذلك المواصفات والمعايير الخاصة بأعمال الرصف.