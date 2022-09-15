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تنسيق الدبلومات الفنية.. ننشر رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:34 ص
تنسيق الدبلومات الفنية.. ننشر رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مكتب تنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية  التى تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 22  سبتمبر الجارى لاستقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية  .

http://www.tansik.egypt.gov.eg/

تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 وذلك على النحو التالي:-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.


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