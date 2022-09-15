تنسيق الدبلومات الفنية .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات

انطلقت اليوم الخميس، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر الجارى.

ينشر اليوم السابع قائمة أبرز الكليات التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات وهى:

التجارة

التربية

الزراعة

كليات التعليم الفنى

التربية النوعية

الزراعة

السياحة والفنادق

الخدمة الاجتماعية

الهندسة

الفنون التطبيقية

الفنون الجميلة

الآثار

التمريض

والتكنولوجيا والتعليم

كليات الجامعات التكنولوجية التى تقبل 80% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الدبلومات و20% من طلاب الثانوية العامة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عددا من الكليات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك مثل كليات الفنون الجميلة وبعض الجامعات التكنولوجية