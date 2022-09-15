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تنسيق الدبلومات الفنية .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:00 م
تنسيق الدبلومات الفنية .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات تنسيق الدبلومات
كتب محمد صبحى

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انطلقت اليوم الخميس، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر الجارى.
 
ينشر اليوم السابع  قائمة أبرز الكليات التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات وهى:
التجارة
التربية 
الزراعة
كليات التعليم الفنى 
التربية النوعية 
الزراعة
السياحة والفنادق 
الخدمة الاجتماعية 
الهندسة 
الفنون التطبيقية 
الفنون الجميلة 
الآثار 
التمريض 
والتكنولوجيا والتعليم 
 كليات الجامعات التكنولوجية التى تقبل 80% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الدبلومات و20% من طلاب الثانوية العامة.
 
ومن الجدير بالذكر أن هناك عددا من الكليات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك مثل كليات الفنون الجميلة وبعض الجامعات التكنولوجية

 


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كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية

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