تنسيق الدبلومات الفنية .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات

انطلقت اليوم الخميس، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر الجارى.
ينشر اليوم السابع قائمة أبرز الكليات التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات وهى:
التجارة
التربية
الزراعة
كليات التعليم الفنى
التربية النوعية
الزراعة
السياحة والفنادق
الخدمة الاجتماعية
الهندسة
الفنون التطبيقية
الفنون الجميلة
الآثار
التمريض
والتكنولوجيا والتعليم
كليات الجامعات التكنولوجية التى تقبل 80% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الدبلومات و20% من طلاب الثانوية العامة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عددا من الكليات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك مثل كليات الفنون الجميلة وبعض الجامعات التكنولوجية
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