"تليجراف" تنشر فيديو لرئيس "فاجنر" المعروف بـ"طباخ بوتين" يجند سجناء للقتال بأوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

ظهر مؤسس مجموعة فاجنر المرتزقة الروسية فى لقطات مسربة يحاول تجنيد سجناء للقتال فى أوكرانيا، فى اللقطات المصورة، يمكن رؤية يفجينى بريجوزين وهو يخاطب مجموعة كبيرة من المعتقلين، وقال للسجناء إن عقوباتهم ستخفف مقابل الخدمة مع مجموعته.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ان الفيديو الذى حصلت عليه يؤكد التكهنات بأن روسيا تعمل على تعزيز قواتها من خلال تجنيد المدانين، بينما لا يسمح القانون الروسى بتخفيف أحكام السجن مقابل خدمة المرتزقة ، أصر بريجوزين في الفيديو على أنه "لا أحد يعود وراء القضبان" إذا خدم مع فاجنر.

قال: "إذا خدمت ستة أشهر في فاجنر فأنت حر". لكنه حذر المجندين المحتملين من الفرار وقال: "إذا وصلت إلى أوكرانيا وقررت أن الأمر ليس من أجلك ، فسنقوم بإعدامك"، كما أبلغ السجناء بقواعد فاجنر التي تحظر الكحول والمخدرات و الاتصالات الجنسية بجميع اشكالها.

وفى حديثه فيما بدا أنه ساحة تدريب، ألمح قائد المرتزقة إلى الصعوبات التي واجهتها روسيا في الصراع الذي طال أمده ، وأخبر المجندين المحتملين أن "هذه حرب صعبة، ولا حتى قريبة من أمثال الشيشان والآخرين".

بشكل منفصل، أكدت مصادر لخدمة بي بي سي الروسية أن الشخص الذي يظهر فى الفيديو هو على الأرجح بريجوزين، وقال أحد المصادر لبي بي سي: "هذا هو صوته. نغماته. كلماته وطريقته في التحدث.. أنا متأكد بنسبة 95% أن هذا هو وليس هذا مونتاج".

وعلى الرغم من نفيه المستمر لأى صلة تربطه بفاجنر، يمكن رؤية بريجوزين فى الفيديو وهو يخبر النزلاء بأنه "ممثل لشركة حربية خاصة"، وتسائل: "ربما سمعت اسم - مجموعة فاجنر"، و سبق أن حددت بى بى سى روابط بين فاجنر وبريجوزين، المعروف باسم "طباخ بوتين" لكونه صاحب مطعم ومتعهد طعام للكرملين.