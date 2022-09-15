تعرف على مسار القطار الكهربائى الخفيف LRT بعد تخفيض التذكرة

خفضت وزارة النقل تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT وذلك حتى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وضمن استعدادات استقبال المدارس، بقيمة 40%، وفى النقاط التالية نعرض مسار القطار الكهربائى الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة.
- القطار له اتجاهين أحدهما للعاصمة الإدارية الجديدة والأخر لمدينة العاشر من رمضان ويتفرع عند مدينة بدر.
- محطات القطار التى تم تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة"
- محطات القطار من مدينة بدر حتى مدينة العاشر هي" بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" .
جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
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