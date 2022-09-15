تعرف على مسار القطار الكهربائى الخفيف LRT بعد تخفيض التذكرة

كتب سيد الخلفاوى

خفضت وزارة النقل تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT وذلك حتى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وضمن استعدادات استقبال المدارس، بقيمة 40%، وفى النقاط التالية نعرض مسار القطار الكهربائى الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة.

- القطار له اتجاهين أحدهما للعاصمة الإدارية الجديدة والأخر لمدينة العاشر من رمضان ويتفرع عند مدينة بدر.

- محطات القطار التى تم تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة"

- محطات القطار من مدينة بدر حتى مدينة العاشر هي" بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" .