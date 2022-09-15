تعرف على تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الرى

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء فى اللقاء..

1- الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع.

2- إلقاء الضوء على المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية.

3-أعمال الحماية من أخطار السيول للفترة المقبلة.

4-الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادي الجديد.

5- مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم إيرادات الوزارة، وغيرها من الملفات الحيوية الأخرى.

6-إجراء تقييم مرحليّ لمشروع تأهيل الترع، والعمل على إعداد دليل إرشادي لأعمال التأهيل، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة المقبلة.

7- تقييم للتحول لأنظمة الري الحديث لضمان رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل الترع.

8- بدائل حديثة لتأهيل الترع، و تحديد مدى ملاءمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، بحيث يتم وضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدة لتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل؛ سواء كان جزئيا أو كليا، مع تحديد الأسلوب الأمثل، وعرض تلك البدائل وأهميتهامع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبي جميع الترع.

9- عرض مقترحات تخدم إدارة الموارد المائية في مختلف المشروعات.

10- عرض رؤية مقترحة لعدد من الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية في الوقت الراهن، و أطروحات لتطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.

11- تعزيز دور البحث العلمي في جميع أنشطة الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه على أرض مصر.

12-التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل هذه الآبار، حيث يوجد عدد من المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ببعض محافظات الجمهورية.

13- مواصلة أعمال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وذلك لاختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال إجراء المعاينات اللازمة على الواقع لحصر هذه الأملاك، ودراسة عروض استغلالها الاستغلال الأمثل.