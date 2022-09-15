تدريب العاملين بمياه المنوفية على لغة الإشارة للتعامل مع ذوى الهمم

المنوفية محمد فتحى - أحمد حسن

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية البرنامج التدريبى "لغة الإشارة" للتعامل مع ذوى الهمم من الصم والبكم وضعاف السمع، لتضمين كل فئات المجتمع للاستفادة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز خدمة العملاء وإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ولتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أهمية التدريب للعنصر البشرى بالشركة وتطوير الكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية للعاملين بجميع الإدارات، والتى تؤدى إلى رفع مستوى الأداء المؤسسى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أن البرنامج التدريبى على لغة الإشارة حديث التطبيق بشركات مياه الشرب والصرف الصحى لإكساب المتدربين المهارة للتواصل مع الصم والبكم وضعاف السمع ومساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لهم.

يأتى ذلك تماشيا مع سياسة الدولة نحو دمج ذوى الهمم بالمجتمع وتوفير كل الخدمات بمراكز خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة لتيسير التعامل مع الصم والبكم وضعاف السمع لتلقى الخدمة، وكذلك حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين والاهتمام بكل فئات المجتمع.