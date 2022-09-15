تحويلات مرورية بمنطقة المقطم والقاهرة الجديدة بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف إدارة المرور على أعمال تطوير منطقة المقطم مما يستلزم إجراء عملية غلق كلى لمنزل الهضبة الوسطى وصولا إلى الدائرى، وأعمال تطوير مشروع جمال عبد الناصر بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة الأعمال لحين الانتهاء منها.

أولا: الغلق الكلى لمنزل الهضبة الوسطى المؤدى إلى الطريق الدائرى:

تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمنزل الهضبة الوسطى المؤدى إلى الطريق الدائرى، ضمن أعمال ربط محور ياسر رزق، وذلك لحين انتهاء الأعمال، مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من شارع 9 تجاه الطريق الدائرى يسلك يساراً تجاه شارع صبحى حسين فيميناً محور ياسر رزق تجاه مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائرى.

- القادم من مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائرى تجاه شارع 9 يسلك يمينا محور ياسر رزق فيساراً شارع صبحى حسين وصولاً لشارع 9.

ثانيا: أعمال تطوير مشروع محور جمال عبد الناصر بالقاهرة الجديدة

- تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير مشروع محور جمال عبد الناصر بالقاهرة الجديدة، مما يستلزم غلقا كليا لمحور جمال عبد الناصر للقادم من محور طلعت حرب تجاه الطريق الدائرى مروراً بميدان جمال عبد الناصر.

"ميدان أرابيلا"، وذلك لحين انتهاء الأعمال، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من محور طلعت حرب استكمال السير بمحور طلعت حرب فيميناً محور الشباب فيميناً شارع محمد فريد فيميناً محور جمال عبد الناصر، فالدوران والعودة تجاه مناطق الطريق الدائرى ومحور عمر سليمان.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.