تجديد وصيانة بمدارس أكتوبر والحوامدية والبدرشين استعدادا للعام الدراسى الجديد

كتبت - مرام محمد

بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت المدارس بفرش الفصول والتأكد من أن المقاعد سليمة مع تغيير المتهالك منها، كما تجرى المدارس أعمال الصيانة البسيطة الخاصة بالنوافذ ودورات المياه.

ولا تزال الاستعدادات جارية بمحافظة الجيزة لاستقبال الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم 2022، بتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التي تتم بالمدارس، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشملت الاستعدادات، تجديد وإحلال وصيانة داخل المدارس التابعة لإدارات (أكتوبر - أبو النمرس -الصف - أوسيم - أطفيح - الشيخ زايد - الحوامدية - البدرشين).

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022 - 2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2023/2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).