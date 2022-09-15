ونقلت صحيفة "ذا فوكس" تايوان المحلية عن تشينج قوله إنه تبين أن مواد غذائية مستوردة من محافظة جونما اليابانية أنها ملوثة بمخلفات مشعة ولهذا ستعاد إلى المورد أو سيتم تدميرها.

وأوضح المتحدث - خلال حديثه للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء - أنه على الرغم من أن المستويات الإشعاعية المكتشفة في دفعة من دقيق الكونجاك لم تتجاوز الحد المسموح به من قبل تايوان، إلا أن المستوردين وافقوا على نصيحة الحكومة بتدميرها أو إعادتها إلى مورديهم.

جاءت تصريحاته بعد يوم واحد من إعلان إدارة الغذاء والدواء بالبلاد قائمة بستة مواد غذائية مستوردة من اليابان هذا العام تحتوي على آثار إشعاعية.

وفي فبراير الماضي، رفعت تايوان الحظر المفروض على المنتجات الغذائية والزراعية اليابانية من المناطق المتضررة من كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 ، منهية بذلك حظر استيراد كان سارى المفعول منذ 11 عامًا.

وشملت المناطق فوكوشيما، حيث وقعت الكارثة، والمحافظات المجاورة جونما ، وتشيبا ، وإيباراكي ، وتوتشيجي.

