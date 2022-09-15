تأكيد ليبى – فرنسى على دعم إرادة الليبيين من خلال إجراء انتخابات عاجلة

كتب: أحمد جمعة

تحدّث المترشّح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى بول سولير، حول ضرورة احترام سيادة ليبيا والحفاظ على وحدتها وأمنها وسلامة شعبها ومقدّراتها.

وأكد تكتل إحياء ليبيا في بيان له أن المشاورات تطرقت للإسراع في دعم واحترام إرادة الشعب الليبي من خلال إجراء انتخابات عاجلة، رئاسية مباشرة، وبرلمانية، شفافة ونزيهة، ومراقبة محليا وإقليميا ودوليا. كونها السبيل الأمثل، بل الوحيد، لتجديد الشرعية. ووجوب التعجيل بالقاعدة الدستورية والقانونية لها.

كان رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قد بحث خلال لقائه المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، استكمال القاعدة الدستورية، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعا وفق رغبة الليبيين.

وأوضحت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب الليبي والمبعوث الفرنسي، أكدا أن الأولوية للسيادة الليبية.

كان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا التقى عددا من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، كما التقى في مدينة بنغازي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.