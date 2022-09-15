"بيطرى الأقصر": تشكيل 5 لجان لمتابعة فحص وتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إنه يجرى استكمال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أعمالها فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، انطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتقصى والترصد الوبائى والارشاد البيطرى، التابعة لوحدة بندر اسنا البيطرية إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة هند بسطاوى الطبيبة بوحدة بندر إسنا البيطرية، ومشاركة الدكتورة مارى غطاس طبيب الابيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، إضافة إلى تنفيذ أعمال التأمين على الماشية وترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة والمؤمن عليها بهذه اللجنة التابعة لوحدة العضايمة البيطرية بإدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة العضايمة البيطرية بإسنا، وعضوية الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة حنان حسين رئيس قسم التأمين على الماشية بإدارة إسنا البيطرية).

كما تشكلت لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التأمين على الماشية وأعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة والمؤمن عليها بهذه اللجنة التابعة لوحدة العضايمة البيطرية برئاسة الدكتور حسين بكر الطبيب بإدارة إسنا البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع إضافة إلى تنفيذ أعمال التأمين على الماشية وأعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة والمؤمن عليها بهذه اللجنة التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية، برئاسة الدكتور محمد مدنى رئيس قسم التأمين على الماشية بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى استكمال فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حتى إستكمال كامل تعداد الحيوانات بمحافظة الأقصر، وأهابت بالمواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصًا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للتنمية المستدامة بها وحرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعًا من انتشار هذه الأمراض الوبائية.



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