وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الرئيس الروسى سيجرى، اليوم، محادثات مع نظيره القرغيزي صدير جاباروف، مع رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضائيف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف والرئيس الصيني شي جين بينج، وبالإضافة إلى ذلك ستعقد قمة ثلاثية بين روسيا ومنغوليا والصين اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يشارك بوتين، غدا الجمعة، فى اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الروسي عن رؤيته للمهام التي تواجهها المنظمة، كما سيقترح عددا من الإجراءات لتحسين نشاطها.

وفي اليوم نفسه، سيجري بوتين محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأذري إلهام علييف.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست في عام 2001 ، وتضم الآن الهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وتشارك أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، في حين تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بوضع الدول الشريكة.