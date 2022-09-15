اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:08 ص
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بوتين يبحث مع جوتيريش اغتيال الصحفية الروسية دوغينا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:00 ص
بوتين يبحث مع جوتيريش اغتيال الصحفية الروسية دوغينا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، واتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وورد في بيان الكرملين: "بحث الرئيس الروسي والأمين العام للأمم المتحدة الممارسات الإجرامية للنازيين الجدد في أوكرانيا الذين يرهبون منتقدي نظام كييف، وجدد إدانته للجريمة البشعة التي سقطت ضحيتها الصحفية الروسية داريا دوغينا، مؤكدا أنه لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف البيان: "أجرى الرئيس محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، تناولت بشكل رئيسي تنفيذ اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

 


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