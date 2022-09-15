بوتين: ندعم سياسة الصين الواحدة وندين الاستفزازات الأمريكية فى تايوان

وكالات الأنباء

التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنظيره الصينى شى جين بينج، على هامش قمة دول منظمة شنغهاى للتعاون، التى انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند بأوزبكستان.

وثمن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، موقف الصين حيال الأزمة فى أوكرانيا، واصفا إياه بالمتوازن.

وخلال اللقاء أدان بوتين الاستفزازات الأمريكية فى جزيرة تايوان، وأكد أن موسكو تدعم سياسة الصين الواحدة، كما أكد الرئيس الروسى أن التوافق بين موسكو وبكين يلعب دورا رئيسيا في ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.

وقال "نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب على أساس القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، وليس على بعض القواعد التي توصل إليها طرف ما ويحاول فرضها على الآخرين دون توضيح ماهيتها".

وأضاف أن "محاولات إنشاء عالم أحادي القطب اتخذت مؤخرا شكلا غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب".

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيصل في نهاية العام 2022 مستوى قياسيا جديدا، وسيتجاوز في المستقبل 200 مليار دولار، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال بوتين إن "العلاقات متعددة الأوجه بين بلدينا (روسيا والصين) تتطور بنشاط. ففي العام الماضي زادت التجارة بنسبة 35% وتجاوزت 140 مليار دولار. وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 25%.

وتشهد التجارة بين روسيا والصين في 2022 زخما كبيرا مع توجه موسكو شرقا في سياسة العقوبات الغربية ضدها.

بدوره قال الرئيس الصيني في مستهل اللقاء: "في مواجهة التغيرات الهائلة في عصرنا، وغير المسبوقة، نحن على استعداد مع زملائنا الروس لنضرب مثالا لقوة عالمية مسؤولة، قادرة أن تلعب دورا رائدا، لإحداث تغيير سريع فى العالم من أجل إعادته إلى مسار التنمية المستدامة والإيجابية".