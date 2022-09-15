وأوضح بوتين -في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون في سمرقند يوم /الخميس/- أن روسيا بمقدورها تزويد باكستان بالغاز، مع وجود جزء من البنية التحتية جاهزة بالفعل، غير أنه أشار إلى وجود مسألة تتعلق بالاستقرار في أفغانستان.

وقال بوتين في معرض حديثه عن المشروعات المتعلقة بالطاقة: "المسألة تتعلق بإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى باكستان، وهو أمر ممكن أيضا، مما يعني أن جزءًا من البنية التحتية قد تم إنشاؤه بالفعل، أي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.. علينا حل القضية الأفغانية"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "بالطبع، هناك مشاكل مرتبطة بالاستقرار السياسي، ولكن مع الأخذ في الاعتبار علاقاتنا الطيبة مع الشعب الأفغاني، آمل أن يتم حل هذه المشكلة أيضا، أعني تأثير باكستان على الوضع في الدولة".