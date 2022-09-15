ووافق مجلس إدارة البنك على مبادرات رائدة لتوفير تمويل مبسط للاستثمار التجارى الأخضر والمستدام فى مصر وفى دول منطقة البحر الكاريبى.



ونقل بيان للبنك عن رئيس المفوضية الأوروبية قوله "يمر العالم بأزمة طاقة غير مسبوقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، وتواجه العائلات والشركات خيارات صعبة".



ويعد الاستثمار الجديد أمرًا بالغ الأهمية لتأمين إمدادات الطاقة النظيفة ويتطلع بنك الاستثمار الأوروبى إلى العمل مع الشركاء لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر وتنفيذ المشاريع المحددة بالفعل، حيث وافق بنك الاستثمار الأوروبي على استثمارات جديدة واسعة النطاق لتوسيع نطاق توليد وتوزيع الطاقة المتجددة ، وتسريع استخدام النقل المستدام ، وخفض استخدام الأعمال والطاقة المنزلية.



وقال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبى إن المشاريع الجديدة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من قبل شركاء التفكير المستقبلي ستساعد على حماية المجتمعات الضعيفة بشكل أفضل في أوروبا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي من تأثير تغير المناخ وتمكين الانتقال العادل في المناطق المتأثرة بشدة بالتغييرات في استخدام الطاقة التقليدية.



6.1 مليار يورو لتمويل الأعمال المستهدفة والابتكار المؤسسي ، ودعم مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي المنعقد في لوكسمبورج ، التمويل الجديد المستهدف من القطاع الخاص لدعم الاستثمار التجاري المستدام وخطوط الائتمان المخصصة التي يديرها الشركاء الماليون المحليون.



وهذا يشمل الدعم المباشر لأبحاث الشركات لتطوير بطاريات وأنظمة تدفئة منزلية أكثر كفاءة وتعزيز ابتكارات الطيران.



كما تمت الموافقة على خطط إقراض جديدة لتسريع الاستثمار الزراعي في إيطاليا وضمان حصول المزارعين الشباب في فرنسا على التمويل، وتعزيز تمويل التأجير من أجل النقل التجاري المستدام في رومانيا وزيادة الدعم للأعمال التي تقودها النساء في إفريقيا.



4.4 مليار يورو للعمل المناخي والطاقة النظيفة والمياه ، ووافق مجلس الإدارة على تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي لتحسين نقل الطاقة وتسخير الطاقة النظيفة وتكييف البنية التحتية للمياه المحلية مع تغير المناخ.



ويشمل ذلك دعم مبادرات التمويل الجديدة التي تستهدف طاقة الرياح ، والطاقة الكهروضوئية ، والطاقة المائية والحرارية الأرضية في فرنسا ، والطاقة الشمسية الصغيرة في إيطاليا ، ومزارع الرياح الكبيرة الحجم في وسط إسبانيا. كما أكد بنك الاستثمار الأوروبي دعمه لخطط إدارة النفايات في غرينوبل ومشاريع إعادة التدوير واسعة النطاق في هولندا وبلجيكا.



كما تمت الموافقة على مشاريع جديدة لزيادة الإمداد الآمن بالمياه في ساو تومي ورفع مستوى معالجة المياه الجوفية من قبل واحدة من أكبر شركات الإمداد بالمياه في هولندا.



3.3 مليار يورو للنقل المستدام ، كذلك أجاز مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي تمويل قطارات المترو الجديدة في باريس وصوفيا، والسكك الحديدية الإقليمية في ميونيخ وقطارات الترام في كارلسروه إلى جانب مخطط جديد لتسريع الاستثمار في أساطيل سيارات الأعمال منخفضة الانبعاثات في جميع أنحاء أوروبا.



وتمت الموافقة أيضًا على دعم الاستثمار في مجال السلامة على الطرق في رومانيا، وتحديث الطريق السريع S1 في بولندا، وتحسين روابط الطرق بين تشاد غير الساحلية والموانئ الساحلية.



1.3 مليار يورو للصحة والتعليم والتنمية الحضرية والإسكان ، ووافق بنك الاستثمار الأوروبي على دعم بناء مستشفى إقليمي جديد في هولندا وأنشطة البحث من قبل الحكومة الإقليمية في مدريد.



وستستفيد المجتمعات في جميع أنحاء أوروبا من الاستثمار الجديد المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي لبناء الآلاف من المنازل الموفرة للطاقة وبأسعار معقولة في السويد والنمسا ، وتعزيز شبكات الألياف الضوئية في بولندا وتسريع التنمية الحضرية في جميع أنحاء إسبانيا والتنمية الإقليمية في بولندا.