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بعد توقف 5 أشهر .. انطلاق موسم الصيد الجديد فى خليج السويس.. صور

الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:55 م
بعد توقف 5 أشهر .. انطلاق موسم الصيد الجديد فى خليج السويس.. صور انطلاق موسم الصيد في مينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس
كتبت منال العيسوى

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أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لـ جهازحماية وتنمية البحيرات والثروةالسمكية ، أنه تم افتتاح موسم الصيد الجديد بخليج السويس، اليوم الخميس، وتم إطلاق إشارة إبحار مراكب الجر في مينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس،  في أولى رحلات الصيد بالموسم الجديد  بعد توقف دام لمدة خمسة أشهر، بهدف منح البيئة البحرية راحة بيولوجية ، للحفاظ على المخزون السمكي من الاختفاء ، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للصيادين للقيام بأعمال الصيانة والتصليح في مراكبهم..
 
وأوضح اللواء الحسين أنه وافقت الجهات المعنية اليوم على إعطاء إشارة خروج المراكب وعائمات الصيد البالغ عددها 78 مركب صيد، والتي تعمل بحرفة الجر، و320 فلوكة صغيرة "الكركبة" ، وعلى متنها الصيادين بحثًا عن الرزق، حيث يشتهر بالجمبري وأسماك السهلية والمكرونة والبربوني والكابوريا والحفارة والمرجان والحارت والسوبيا والكاليمارى.
 
وأشار اللواء الحسينى أن الشهر القادم سيشهد بدء موسم صيد الشانشولا منتصف الشهر القادم ، والذي يشتهر بإنتاج أسماك الباغة والسردين واسكامبري الماكريل ، حيث تم تكليف كل من المهندس طارق فتحي مدير عام منطقة البحر الأحمر بالسويس ، والمهندس أحمد علي محمد مدير عام المصايد بالمنطقة ، والأستاذ أبو الفضل مرسي مدير ميناء الأتكة بحضور افتتاح موسم الصيد ، بمشاركة قائد مكتب مخابرات حرس حدود السويس وقوات حرس الحدود .
 
يُذكر أن السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التقى مسئولي جمعيات الصيد بمنطقة السويس والبحرالأحمر واستمع إلى احتياجات الصيادين في المناطق ، ووعد بحل كافة المشكلات،  وإزالة العراقيل التي قد تعرقل مسيرة التنمية قدر الإمكان ، والسعي نحو تلبية مطالبهم سواء فترات وقف الصيد حفاظًا على الراحة البيولوجية للأسماك ، أو تحديد سمك شباك الصيد ، أو تسهيل استخراج التراخيص ، كما ألقى الضوء على القضايا التي تهم الصياد ، وذلك تأكيدًا على دور الجهاز في رفع الأعباء عن كاهل الصيادين خاصًة والعاملين بقطاع الصيد عامًة.
 
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موسم الصيد بمينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس
 
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موسم الصيد بمينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس
 
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موسم الصيد بمينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس

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موسم الصيد بمينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس

 

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موسم الصيد بمينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس

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موسم الصيد بمينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس

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موسم الصيد بمينائي الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس

 


موسم الصيد

محافظة السويس

جهازحماية وتنمية البحيرات والثروةالسمكية

ميناء الأتكة والسلخانة



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