بحضور أسرهم.. محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

قنا صابر سعيد

كرم اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، الشيخ تاج الدين أبو الوفا، مدير منطقة الأزهر الشريف بقنا، والطلاب المكرمين وعدد من أفراد أسرهم.

وسلم محافظ قنا، شهادات تقدير ومكافأة مالية لكل من الطالب محمد سيد نورالدين، الأول على مستوى المحافظة شعبة علمى، والطالبة زهراء عمر حسين، الأولى على مستوى المحافظة شعبة أدبى، والطالبة رحمة احمد محمد، الأولى على مستوى المحافظة شعبة أدبى للمكفوفين، كما سلم المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية للطفلة جويرية محمد بغدادى، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم فئة 25 جزء.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للطلاب الأوائل لتفوقهم العلمي المميز والأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، معربا عن سعادته البالغة بتكريم هؤلاء الطلاب المتميزين والمتفوقين، كونهم نماذج مشرفة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم، ومن ثم هذا التكريم جاء لحثهم علي بذل المزيد من الجهد والتفوق، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح لتحقيق نهضة علمية وتقدم في كافة المجالات.