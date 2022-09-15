"ايجاك" يعتمد أول معمل للتبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه تم إعتماد معمل التبريد و التكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا و التعليم، من قبل المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك"حيث تم تقييمه طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 والذي يمثل تفعيلاً لما تتخذه الجامعة فى فعاليات البحث العلمي وربطه بالاحتياجات المجتمعية، وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطوة لتفعيل استراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية.



المجلس الوطني للاعتماد ايجاك يعتمد أول معمل للتبريد و التكييف (1)



المجلس الوطني للاعتماد ايجاك يعتمد أول معمل للتبريد و التكييف (2)

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة على أن هناك توجهاً من القيادة السياسية بتأهيل معامل البحث العلمي بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به عالمياً ، وذلك من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للإعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني والمادي للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي.

وأضاف الدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع انه تم اعتماد المعمل بناءاً علي قرار اللجنة المستقلة للاعتماد، وذلك في قياس وحساب استهلاك الطاقة للثلاجات المنزلية، وتم استخراج شهادة الإعتماد بعد اعتمادها من وزير التجارة والصناعة.