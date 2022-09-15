انخفاض 15.6% فى كمية الاستهلاك من "الهيدروكلوروفلوركربون" فى مصر عام 2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بيانا صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2022، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف الي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون.

وبلغ عدد الدول التي وقعت على البروتوكول حتى الأن 190 دولة. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " مرور 35 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال: تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض.

ومن أهم المؤشرات انخفضت كمية الاستهلاك من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في مصر (مركبات الهيدروكلوروفلوركربون) من 4.5 الف طن عام(2020) الي 3.8 ألف طن عام (2021) بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.

وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 8.7 ألف جيجاوات /ساعة، وجاءت مصر في المركز رقم 21 من بين 64 دولة في مــؤشر أداء تغــير المنـاخ (CCPI) خلال عام 2022، وهو مؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، ويصدر عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية جيرمان واتش (German Watc)، وتقدم نسخة محدثة منه لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بشكل سنوى.