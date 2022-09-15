انتظام حركة الملاحة فى ميناء الإسكندرية وتداول 142110 طن بضائع

الإسكندرية - أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تداول 142110 طن خلال 24 ساعة من البضائع مختلفه الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 1562حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي سياق متصل، فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق ميناءى الإسكندرية الدخيلة، حيث تم دخوله وخروج عدد 20 سفينة إلى أرصفة الميناءين خلال 24 ساعة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 30 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات الميناءية لمنع التلوث بكافة صوره، ومتابعة المسطح المائى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.