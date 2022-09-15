اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"النقل": تخفيض تذاكر القطار الكهربائى 40% والاشتراكات 50% من السبت المقبل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:48 ص
"النقل": تخفيض تذاكر القطار الكهربائى 40% والاشتراكات 50% من السبت المقبل القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق فى بيان صادر عنها  اليوم أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية)، وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمى القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT  يبلغ طوله 105 كم  وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022  بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20  كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم  وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفى سياق آخر قام جهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي ) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT   لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس ، وذلك إبتداءً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 علي أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين ) كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة إستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

 

 


القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

تذاكر القطار الكهربائي

النقل



الموضوعات المتعلقة

النقل: فرص واعدة لتمويل مشروع للقطار الكهربائي السريع من البنك الأوروبى

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:21 ص

ما لا تعرفه عن محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:30 ص

النقل تنفى وقف تشغيل القطار الكهربائى الخفيف

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:10 ص

شاهد محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع تخدم حلوان و15 مايو.. فيديو

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:00 م

الحكومة تضع القطار الكهربائى السريع ضمن أولوياتها فى قطاع النقل 22/23

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:30 ص

شاهد أحدث صور لمشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة/الفيوم"

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة