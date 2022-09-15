المشدد 7 سنوات للابن العاق قاتل والده بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، وممثل النيابة العامة هشام الفخرانى وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة المتهم "أ.ع. ع" عاطل بأقصى عقوبة، وهى السجن المشدد 7 سنوات، لقيام بالضرب الذى أفضى للموت لوالده .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20652 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه (والده) بمحل سكنهم، مما تسبب في إصابته توفي بعد ذلك .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم "ا.ع.ع" عاطل ، كان دائم التعدي علي والده المجني عليه " ع. ع. أ " بالضرب والسب طالبا منه مبالغ مالية، بصفة مستمرة حال أن الوالد بالمعاش ويعيش عيشه الكفاف، الا أن المتهم لم يراع ذلك واستمرار عيشته كعاطل بلا عمل، الأمر الذي كان يجن جنونه كلما عجز الأب عن إمداده بالمال الذى يطلبه لضيق ذات اليد، وفي يوم الواقعة تعدي المتهم علي والده مما أدي إلي سقوطه علي درج السلم وحدثت به إصابات بالوجه والعينين، نتيجة اللكم، وعدم توازن المجني عليه، وسقط من على درج السلم، مما أحدث نزيف بالمخ، ونقل إلي المستشفي إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات، وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التى، أصدرت حكمها على المتهم.