المدن الجامعية بجامعة المنيا تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعى الجديد

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جاهزية قطاع المدن الجامعية لاستقبال أبناء الجامعة الجدد والقدامى بالعام الجامعي الجديد 2022/2023م؛ وذلك بطاقة استيعابية وصلت هذا العام لـ 3786 طالب وطالبة بعدد وحدات يصل لـ16 وحدة سكنية، وذلك بعد تخفيض أعداد المقيمين لطالبين بكل غرفة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

وأوضح "عصام فرحات" أن الجامعة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب المقيمين لهذا العام، وانتهت من أعمال الصيانة الشاملة السنوية والدورية بمباني المدن من أعمال الدهانات والكهرباء والسباكة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والتشجير، وتجميل الموقع العام، وصيانة أعمدة الإنارة داخل مباني المدن، بالإضافة لأعمال النجارة وتجديد الأثاث وتطهير وتعقيم خزانات المياه بصفة مستمرة.

وشدد "فرحات" علي حسن الاستقبال للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية وتوفير كافة متطلبات الإقامة من حيث الإضاءة والتهوية، والتعقيم، وحملات النظافة المستمرة بالغرف، موجهاً إلي إعداد مكتب رعاية الطلاب بالمدن الجامعية لخطة متكاملة ومتميزة للأنشطة الطلابية طوال العام، وحث الطلاب على المشاركة فيها وذلك بعد أن تم تعزيز المدن الجامعية بصالات للنشاط مجهزة للياقة البدنية وتنس الطاولة ورفع الأثقال، إلي جانب تزويد المدن بمكتبة تثقيفية؛ لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، مشيراً بأن الجامعة حرصت على توفير "رامبات" في كل المباني لخدمة الطلاب من ذوي الهمم، ومعامل وقاعات مزودة بأجهزة الحاسب الآلي ومرتبطة بالإنترنت، وغرف مذاكرة، إلي جانب تغطية المدن بالكامل بكاميرات المراقبة والتأمين ضد الحريق، وتوفير محطات ديزل عند انقطاع التيار الكهربي لضمان عوامل الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.

وفيما يخص التغذية للطلاب أوضح القائم بعمل رئيس الجامعة، أن المطعم المركزي يقوم يومياً بتجهيز الوجبات للطلاب وفقاً لاحتياجاتهم وذلك من خلال حجزها إلكترونياً، مشيراً أنه حرصاً علي صحة وسلامة الطلاب المقيمين يتم تغليف الوجبات بالمطعم وتوزيعها بمقر إقامتهم تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.