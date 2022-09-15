المترو: اشتراك الطلبة يغطى 180 رحلة او 3 شهور

كتب سيد الخلفاوى

أكد أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن اشتراكات الطلبة بها تخفيضات تصل 98%، وينقسم الاشتراك لنوعين الأول بـ 33 جنيه يشمل 3 مراحل والأخر بـ41 جنيه يشمل 4 مراحل، مشيرا إلى أن الطالب يدفع 25 جنيه قيمة الكارت الخاص بالاشتراك ويكون صالح لـ5 سنوات.

وأضاف بكير أن سعر الاستمارة ب5 جنيه، ويتم اعتمادها من شئون الطلبة بالمدرسة أو الجامعة، مشيرا إلى أن الاشتراك يغطى 180 رحلة او 3 شهور ايهما اقرب ثم يجدد الاشتراك مرة أخرى.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ابتداء من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وحتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.