الكويت: نؤكد السعى الدائم للتوصل لسلام عادل بمختلف القضايا الإقليمية والدولية

إيمان حنا

وصل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى والوفد المرافق له إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترؤس وفد الكويت المشارك فى اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان فى مقدمة مستقبليه وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم البديوى ومندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة طارق محمد البناى وأعضاء السفارة.وفق "الأنباء الكويتية".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتى عن اعتزازه بحضور اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن الأمير الشيخ نواف الأحمد لترؤس وفد الكويت فى هذا العام والتى تكتسب أهمية بالغة فى ظل التحديات الجسيمة التى يشهدها العالم.

وأكد التزام الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعى الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيدا بالدور الذى تقوم به المنظمة الدولية فى دعم الاستقرار والتنمية فى مختلف المناطق.

ودعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته من أجل وقف الحروب وفض النزاعات وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومحاربة الفقر، مؤكدا دعم الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة فى هذا الصدد.

وأشار إلى حرص الكويت على مواصلة دورها الإنسانى المميز فى معالجة الكوارث والأزمات وإغاثة الشعوب المنكوبة ودعم جهود التنمية فى مختلف دول العالم والتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة العاملة فى هذا المجال.