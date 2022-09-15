القوى العاملة تطلق مبادرة "المناخ مسئوليتى" بالشرقية لنشر الوعى البيئى.. صور

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة جديدة فى مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان " المناخ مسئوليتي"،وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر الوعى البيئى والمناخى على كافة الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP-27،والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وجاء فى بيان صحفى اليوم الخميس أنه تم تنفيذ "المبادرة" فى محافظة الشرقية بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للتعريف بالتغير المناخى وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

و افتتح احمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية والمهندس محمد فؤاد رئيس قطاع الموارد البشرية بالسويدى لإكسسوارات الكابلات فعاليات المبادرة بمقر الشركة، بحضور مسؤولى السلامة والصحة المهنية.

واضاف وكيل المديرية، أن المبادرة تضمنت نبذة مختصرة عن الهدف من هذة الندوات التى تأتى فى إطار الإستعداد لمؤتمر (Cop 27)، وعرض موجز لنظام السلامة بشركات السويدى إليكتريك، والتعريف بالتغير المناخى وتأثيره الضار، ودور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من مخاطر تغيرات المناخ، فضلًا عن خطة الطواريء والإخلاء.

وفى ختام اللقاء أهدى رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة درع مجموعة السويدى لوكيل المديرية، تقديرًا لجهود مفتشى السلامة والصحة المهنية بالمديرية فى الإرتقاء بمنظومة السلامة داخل المنشآت بالمحافظة، بالاضافة إلى توزيع شهادات التقدير للسادة المشاركين بأعمال المبادرة.



جانب من الحضور فى المبادرة



جانب من الحضور