اليوم السابع
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القوى العاملة بالقاهرة تنظم دورة على استخدامات التكنولوجيا فى الصيانة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:23 ص
القوى العاملة بالقاهرة تنظم دورة على استخدامات التكنولوجيا فى الصيانة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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انتهت مديرية القوى العاملة بالقاهرة من تدريب 10 مدربين وتاهيلهم كمدربين على احدث استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى اعمال صيانة اجهزة التكييف و التبريد، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة و جهاز شئون البيئة ، بهدف تطوير التدريب على مهنة التبريد والتكييف فى مراكز التدريب التابعة للوزارة لحماية طبقة الأوزون والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف و التبريد.

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بشان تخريج 10 من مدربى التدريب المهنى التابعين للمديرية ، من الدورة التدريبية التى بدأت في أغسطس الماضى بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية على مهنة صيانة أجهزة التبريد والتكييف ضمن مشروع "التخلص من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HPMP ". 

واوضح أحمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ،في تصريحات اليوم الخميس انه تم تنفيذ 4 دورات تدريبية للمدربين على التكنولوجيا الحديثة فى اعمال صيانة اجهزة التكييف و التبريد ، شارك فيها 24 مدرب تبريد و تكييف بمركز تدريب مهنى، بهدف نشر ثقافة استخدام البدائل الصديقة و الادارة السليمة لوسائط التبريد فى السوق المحلى و تقليل انبعاث المواد المستنفذه للاوزون .


القوى العاملة

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تدريبات القوى العاملة

التكييف

الاوزون



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