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القوى العاملة بالجيزة: بدء دورات التدريب المهنى ببولاق على مهن الخياطة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:13 ص
القوى العاملة بالجيزة: بدء دورات التدريب المهنى ببولاق على مهن الخياطة القوى العاملة بالجيزة
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالجيزة عن بدء التدريب المهني للعام 2022 - 2023، و تابع المستشار محمد طه مدير مديرية قوى عاملة الجيزة اليوم الخميس فاعليات بدء دورات التدريب المهنى المنعقدة بمركز تدريب مهنى بولاق على اقسام : الخياطة والتفصيل والكهرباء والألوميتال وصيانة الاجهزة المنزلية والتبريد والتكيف، وذلك فى اطار خطة التدريب المهنى التي اعتمدتها وزارة القوى العاملة مؤخرا ، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

 

استهل مدير المديرية جولته التفقدية للمركز وناقش المدربين حول برامج التدريب التى تتم مع المتدربين النظرية والعملية وكما حث المتدربين على ضرورة الأستفادة المثلى من برامج التدريب المتاحة، كما اطلع على سير العمل بالأقسام الاخرى، واستمع الى عرض من محمد الكيلانى مدير عام مراكز التدريب بشأن ماتم بالاقسام المطورة، وقد اطلع على اختبارات قياس مستوى المهارة التى تتم بالمركز اليوم ووجه بضرورة بذل اقصى الجهد لنجاح العملية التدريبية..

 

 وفى ختام الزيارة اثنى مدير المديرية على جهود جميع العاملين بالمركز ..يشار إلى انه صاحب مدير المديرية اثناء الزيارة محمد الكيلانى مدير عام مراكز التدريب بالجيزة و عفاف يوسف مدير المركز التدريب المهنى ببولاق.

التدريب المهنى
التدريب المهنى

 

التدريبات
التدريبات

 

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

 


القوى العاملة

القوى العاملة بالجيزة

تدريبات القوى العاملة

مراكز التدريب المهنى



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