القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذان التدريب المشترك "قلعة الجبل" بعمان

كتب زكى القاضى

فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية، نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك "قلعة الجبل" والذى أجريت فعالياته فى المدة من 4-15/9/2022 بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

اشتمل التدريب على عدد من الأنشطة والفاعليات التى تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات، للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين، وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات المشاركة، لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لكلا الجانبين، والتدريب على تنفيذ دوريات استطلاع الكمائن والإغارة، والتدريب على أعمال القتال فى المناطق المبنية والجبلية، وكذا تم تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة ومن مختلف الأوضاع.

واختتم التدريب بتنفيذ بيان عملى لاقتحام قرية حدودية من خلال القيام بتأمين المبانى الحيوية وتطهيرها وإخلاء المصابين واستعادة السيطرة على المناطق داخل القرية.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات المشتركة ، كما يؤكد على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام مما يدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية .