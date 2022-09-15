القبض على عنصر إجرامى بحوزته 10 بنادق آلية فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بحوزته عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة واعتزامه نقل كمية لترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة مديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه أثناء قيادته سيارة بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا .. وبحوزته (عدد 10 بنادق آلية – عدد من أجزاء الأسلحة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها للترويج لنشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.