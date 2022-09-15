الغرف التجارية تدرس مقترحات تطوير معرض أهلا مدارس

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة اجتماعًا لبحث تفاصيل معرض "أهلا مدارس" الذي نظمته غرفة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر والذي أقيم في الفترة من 1 إلى 10 من سبتمبر الجاري.

وشارك في الاجتماع نائبي رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي ، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق ورئيس لجنة المعارض ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ، ورؤساء الشعب التجارية والجهاز التنفيذي بالغرفة.

واستعرضت لجنة المعارض أمام المهندس إبراهيم العربي تفاصيل معرض أهلا مدارس وعناصر نجاحه، وكافة الإيجابيات والملاحظات التي تمت خلال فترة المعرض سواء من المواطنين أو العارضين.

واستفسر "العربي" عن أدق تفاصيل المعرض خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققه والاقبال الكثيف الذي شهده من الزائرين ، مشيرًا إلى أن رصد كافة المقترحات والملاحظات سيؤدي إلى مزيدًا من النجاح للمعارض القادمة ؛ خاصة بعد النجاح الواضح الذي حققه هذا المعرض الذي التف حوله الجميع من أجل خدمة المواطنين وتخفيف العبء عنهم خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد م.إبراهيم العربي إن نجاح هذا المعرض يحسب لجميع من ساهم في تنظيمه ، بدايةً من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إقامة معارض السلع لدعم المواطنين ، ومتابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافتتاحه للمعرض يرافقه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وكافة الشعب التجارية بالغرفة ، وكل من ساهم في نجاح هذا المعرض الذي يقدم خدمة مجتمعية مهمة للمواطنين.

ووجه "العربي" الشكر لكل التجار والعارضين بالمعرض علي الظهور بهذا الشكل المشرف ، والمساهمة في إنجاح معرض أهلا مدارس ، الذي يقدم سلع متميزة بأسعار مخفضة للأسر التي تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد ، كما يعزز تواجد المنتجات المصرية عالية الجودة ؛ مما يدعم الصناعة المحلية طبقا للتوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعة.