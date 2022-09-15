اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تراجع إصابات فيروس كورونا لا تعنى انتهاء الجائحة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:08 ص
الصحة: تراجع إصابات فيروس كورونا لا تعنى انتهاء الجائحة فيروس كورونا - ارشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا مازال متواجدا حتى لو انخفضت حالات الإصابة به .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن المساعدة في تقليل الاصابات بفيروس كورونا من خلال الحرص علي تناول اللقاح، وكذلك تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات متوفرة في مراكز اللقاحات مالك يتم ارسال الرسالة التأكيدية ، وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

لقاح كورونا



الموضوعات المتعلقة

طوارئ بجامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد.. المقبولون بالكليات يستكملون التقديم وإجراء التنسيق الداخلى.. كشف طبى وشهادة التطعيم بلقاح كورونا شرط التقديم.. وتوجيه غير الملقحين لمستشفيات الجامعة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص

حصاد الوزارات.. الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل فرص العدوى بالفيروس

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:00 م

الصحة: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل فرص العدوى بالفيروس

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:31 ص

الصحة: إتاحة الجرعة الثانية والتنشيطية من لقاح كورونا دون حجز

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:44 م

بالأرقام.. "الصحة" تكشف الموقف من التطعيم بلقاح كورونا.. الجرعة الأولى تلقاها 100% من المستهدفين.. والجرعة الثانية 78.41% والجرعة الثالثة 8 ملايين مواطن.. وتؤكد: اللقاح الوسيلة الأكثر أمانا لخفض معدلات العدوى

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:00 ص

الصحة: لقاح كورونا ينتج استجابة مناعية دون التسبب فى العدوى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:12 ص

إدارة بايدن تتجه لجعل الجرعات المعززة من لقاحات كورونا كلقاحات الإنفلونزا الموسمية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:49 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة