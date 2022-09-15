الشيوخ الأمريكى ينتقد تعامل إدارة بايدن مع جدرى القرود.. سيناتور: فشل كارثى

انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الجمهوريين والديمقراطيين تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع تفشى جدرى القرود.

وبحسب ما ذكرت قناة ABC News، فإن التوبيخ الأقوى جاء من سيناتور نورث كارولينا ريتشارد بور، أرفع مسئول جمهورى فى لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بالمجلس، والذى وصف تعامل الإدارة مع جدرى القرود بأنه فشل كارثى يذكر بذلك الذى حدث فى بداية أزمة كورونا، وطالب بأداء أفضل من قبل المسئولين.

وقال بور للمسئولين: أنتم تكررون كل الأخطاء من الأيام الأولى للتعامل مع كورونا، والغطرسة الثقافية من مسئولى الصحة العامة الذين يفترض أن يكونوا فى طليعة التعامل مع الأمر، لكنهم خذلوا هذا البلد مجددا.

ووجه بور حديث إلى كل من مدير مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة روشيل والينكسى، ومدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، ومفاض إدارة الغذاء والدواء روبرت كاليف.

وتحدث السيناتور عن تأجيل الاختبارات واللقاحات والعلاجات، والتى كانت جميعا ولا يزال بعضها غير متاح، من بداية تفشى جدرى القرود. وانتقد مسئولو الصحة لعدم إصدار إرشادات سلوكية أقوى خلال مسيرات المثليين فى مختلف أنحاء البلاد عن المرض الذى يصيب إلى حد كبير تلك الفئة وثنائى الجنس من الذكور.

ووجهت رئيسة اللجنة الديمقراطية باتى موراى انتقادات للاستجابة العامة إزاء جدرى القردة، وإن كانت قد خففت منها بالحديث عن زيادة الوصول إلى اللقاحات والاختبارات مع تراجع نمو الإصابات. ورغم ذلك، فإنها وصفت التعامل مع الأزمة بأنه غير مقبول.