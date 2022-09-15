السيطرة على حريق مصنعى كتان بزفتى والحماية المدنية تجرى عمليات التبريد.. صور

الغربية مصطفى عادل

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز زفتي بمحافظة الغربية بقيادة المقدم محمد غانم والرائد عبد الله سلام الضباط بقسم الحماية المدنية بزفتي تحت إشراف المقدم مدحت عبد الجواد رئيس القسم في إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في مصنعين للكتان بقرية شبرا ملس، والتهمت النيران كميات كبيرة من الكتان الموجود وقدرت الخسائر بملايين الجنيهات، وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران .

كانت النيران قد اندلعت داخل مصنعين للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتي بمحافظة الغربية بكميات كبيرة من محصول أكثر من 40 فدان كتان بما يقدر بـ 5 ملايين جنيه.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتي بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مصنع وتروبيل كتان بقرية شبرا ملس.

وهرعت 6 سيارات مطافئ لمكان البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل في مصنعين، وارتفعت السنة اللهب في المنطقة.

وأتت النيران على كمية كبيرة من الكتان تقدر بـ 5 ملايين جنيه، وتواصل الحماية المدنية جهودها لاخماد النيران والسيطرة عليها.

فيما أصيب 2 بإصابات متفرقة صدمهما جرار زراعي أثناء محاولة قائده الهروب من مكان الحريق وتم نقلهما لمستشفي زفتي العام.



جانب من الحريق