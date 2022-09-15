السيطرة على حريق بحوش منزل دون خسائر فى الأرواح بدار السلام سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخماده ولا توجد خسائر بالأرواح.
بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بحوش مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل، ملك جمال ت ه ه 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".
بسؤال مالك الحوش بمضمون ما تقدم ورجع أن يكون سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف وإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
السيطرة على حريق بحوش منزل دون خسائر فى الأرواح بدار السلام سوهاجالخميس، 15 سبتمبر 2022 09:24 ص
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.
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