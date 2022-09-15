السياحة والمصايف بالإسكندرية: طرح 30 من كبائن ستانلى للإيجار 26 سبتمبر.. التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن طرح مجموعة من كبائن ستانلى بنظام المزايدة للإيجار، ونظرا للإقبال الكبير للمتابعين علي المزايدة السابقة، أعلنت الإدارة تحديد موعد جديد لتأجير عدد 30 كابينة من كبائن ستانلى، وذلك يوم الاثنين 26 سبتمبر الجارى.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أنه سيتم طرح 30 كابينة بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق بنظام المزايدة العلنية وأوضحت خطوات المشاركة :

أولا: دخول المزايدة ويتم بشراء كراسة الشروط (قيمتها 299 جنيه) من إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية و سداد التأمين المؤقت 5000 جنيه وتقديم المستندات المطلوبة والموضح بكراسة الشروط.

ثانيا: سعر الكابينة يتحدد بناء على الوصول لأعلى سعر في المزايدة .

ثالثاً: سداد التأمين النهائي وهو عبارة عن نسبة 10% من القيمة الإجمالية لايجار الكابينة لمدة ثلاث سنوات ،وذلك عن طريق تحويل التأمين المؤقت الى تأمين نهائي أو استكماله فى حاله ماكان التأمين النهائي اكبر من 5000 جنيه قيمة التأمين المؤقت.

رابعاً : سداد قيمة إيجار السنة الأولى مضاف عليه مبلغ 1200 جنيه مصروفات الخدمات استهلاك الكهرباء ، المياه.

خامساً: يتم تسليم الكابينة واستخراج الكارنيهات للدخول.

وحول شروط نظام الانتفاع أوضحت " المركزية للسياحة والمصايف "أن مدة ايجار الكابينة 3 سنوات ،ولا يجوز تأجير الكابينة من الباطن لشخص آخر، كما أنه لا يوجد مبيت في الكابينة،وأن سعر الكابينة يحدد بعد المزايدة العلنية لاعلي سعر وهو مقترح مقدم من المتزايد وعليه يتحدد السعر ويختلف من شخص إلى آخر.