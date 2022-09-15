السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار قيادات بالتربية والتعليم

كفر الشيخ- محمد سليمان

ترأس اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لجنة اختيارات عدد من القيادات فى التربية والتعليم، والإدارات التعليمية، المعلن عنها، بحضور أعضاء اللجنة المستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبدالمعبود، بالتنظيم والإدارة، وجمال فهمى، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتور ياسر الجندى، عميد كلية التربية، والدكتور تامر مدحت، ممثل الجامعة عن كلية الذكاء الاصطناعي.

ويترأس السكرتير العام عددا من اللجان لاختيار القيادات بعدد من المديريات منها التربية والتعليم والطب البيطرى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.



أعضاء اللحنة



السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار القيادات



جانب من اعضاء اللجنة