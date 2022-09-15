السجن 10 سنوات لتاجر للاتجار فى الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار عبد العظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر، بالسجن 10 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه للمتهم " إ.ق.ع"،لاتهامه بالاتجار فى المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة،برقم 10015 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " إ.ق.ع" تاجر، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار،تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.