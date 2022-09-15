السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بخطف طبيب وتهديده بمدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة متهم بالسرقة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لمواطن، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 13745 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، سرقوا السيارة والمنقولات المملوكة للمجني عليهما، بطريق الإكراه بأن دخلوا إلى عيادة المجني عليه الأول الخاصة، وأشهروا بوجههما سلاحًا ناريًا وقيداهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما في ارتكاب السرقة على النحو المبين بالأوراق.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين، أنهم هددوا المجني عليه، بأن أشهروا في وجهه السلاح الناري، وأجبروه على نزع ملابسه، قاصدين هتك عرضه وتصويره على تلك الحالة، على النحو المبين بالأوراق.

كما أجبروا المجني عليه، على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة على النحو المبين بالأوراق، وأحرزوا "سلاح ناري - غير مششخن"، بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.