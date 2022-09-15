اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم السبت

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:31 م
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم السبت وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى السبت إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

خريطة سقوط الأمطار
خريطة سقوط الأمطار

 


تنبؤ الرى

وزارة الرى

امطار

الرى



الموضوعات المتعلقة

وزير الري: حصر الأملاك والأصول المملوكة للوزارة لاختيار أفضل سبل استثمارها

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:09 م

وزير الرى: مصر تطلق مبادرة عالمية للتكيف بمجال المياه مع آثار تغيرات المناخ

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:47 ص

وزير الرى يكلف قيادات الوزارة فى الوجه القبلى بالمرور على مخرات السيول

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:30 م

وزير الرى: غرامات تبديد المياه حال استخدام الرى بالغمر فى الأراضى الرملية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:52 ص

وزير الرى يلتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:27 ص

تعرف على أهم تكليفات وزير الرى بشأن تبطين الترع

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:00 ص

وزير الرى: الاستعداد لموسم الأمطار من خلال متابعة منشآت الحماية ومخرات السيول

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:49 ص

‫وزير الرى: مصر تطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ

الأحد، 11 سبتمبر 2022 04:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة