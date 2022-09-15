الدكتور محمد بحر مستشارا لرئيس جامعة الأزهر للشئون الهندسية

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور محمد عوض بحر أستاذ الهندسة الانشائية والأساسات بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مستشاراً هندسياً لرئيس جامعة الأزهر، طبقاً للقراررقم (1907) لسنة 2022م.

الدكتور بحر حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية تخصص ميكانيكا التربة وهندسة الاساسات من دولة اليابان في مجال هندسة الزلازل الجيوتقنية إحدى التخصصات الفريدة للهندسة الانشائية وتدرج في وظائف السلك الجامعي داخل الجامعة بالاضافة إلى المشاركة في إدارة مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بالجامعة لفترات متعددة، وهوالآن مقرراللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (هندسة إنشائية وتشييد)، وفي مجال البحث العلمي يوجد له أكثر من 60 بحثا علميا منشورا بالمجلات العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية.

كما له مساهمات في ترجمة العلوم في تخصص هندسة الزلازل من خلال ترجمة كتاب " أضرارالزلازل: الأساسيات الهندسية والدروس المستفادة"، وله خبرات هندسية تطبيقية كمهندس استشاري في مجالات التصميم ودراسات الموقع، بالاضافة إلى مجالات دراسة الجدوى والتقييم الهندسي في كل من مصر واليابان ودول الخليج. وهو عضو بارز في مجلس إدارة الجمعية المصرية للهندسة الجيوتكنيكية، بالاضافة إلى عضوية اللجنة الدائمة لتحديث كود البناء - كود الهندسة الجيوتقنية والآساسات بالمركز القومي، لبحوث الاسكان والبناءالتابع لوزارة الاسكان.

أشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وشارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.