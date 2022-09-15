الداخلية تضبط 1609 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1609) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (18 طن "دقيق أبيض" – 6000 لتر "زيت طعام" - (463) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (5 طن "أسمنت" - 46,475 طن "دقيق أبيض - مكرونة - سكر – سمسم - زيت - أرز – أعلاف – أسمدة - منظفات" – 2950 عبوة "أعشاب" – 18188 عبوة "سجائر") ، وكذا (727) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (35 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 130 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 108 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 63 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق - 64 قضية توقف عن الإنتاج – 327متنوعة أخرى) .. بمضبوطات (64,500 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف بلدى مُدعم – 1044 بطاقة ذكية – ماكينة) ، وكذا ضبط (45) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11,200 طن "أسمدة - سكر" مدعم – 97908 لتر مواد بترولية –1296 إسطوانة بوتاجاز) .. بحجم مضبوطات بلغت (145٫175 طن – 6000 لتر "زيت طعام " – 18188 عبوة "سجائر" – 97908 لتر مواد بترولية – 1044 بطاقة ذكية – ماكينة – 100 رغيف خبز بلدى – 1296 إسطوانة بوتاجاز – 2950 عبوة "أعشاب").. كان أبرزها ضبط (18 طن "دقيق أبيض" – 6000 لتر "زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالأقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (85,12 طن "دقيق بلدى مدعم") بالبيع فى السوق السوداء وكذا تجميعه ( 700 كيلو جرام "دقيق بلدى مُدعم") وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (8,88 طن "مكرونة – أرز أبيض – دقيق أبيض" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (74200 لتر "بنزين - سولار) قام بتجميعها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة القليوبية) وبحوزته عدد (650 إسطوانة بوتاجاز) قام بتجميعها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (أسيوط).. عن ضبط (171) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (12٫335 طن – 407595 عبوة – 918 بطاقة – 100 إسطوانة بوتاجاز) .. أبرزها ضبط (مالك مصنع لتعبئة السكر - بمحافظة أسيوط) وبحوزته كمية قدرها (4,2 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مستولياً على الدعم المقرر لها .

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة أسيوط) لتجميعه (595 بطاقة تموينية ذكية) مخصصة للمواطنين بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (259200 عبوة "نسكافية – مرقة دجاج") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها سللإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة أسيوط .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (70 قطعة "8 قطع صوتية –50 قطعة ضوئية - 12 ملصق").

ونجحت الجهود في ضبط (11٫269 طن مقطعات لحوم ودواجن – دهون حيوانية – مفروم لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المديرين المسئولين عن "3" ثلاجات لحفظ السلع الغذائية ومصنعين لمصنعات وفرم اللحوم) بمحافظة القاهرة ، وضبط ( 40 طن "مانجو مُجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بورسعيد. وضبط (1775 أمبول أدوية مُخدرة) ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الغربية وضبط (620 قرص مُخدر) ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2,5 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" – 290 عبوة مستحضرات تجميل "كريمات") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (61) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (26055 عبوة "سجائر ومعسل" مختلفة الأنواع).