الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (السويس - جنوب سيناء - الدقهلية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم استهدافهم حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - كمية لمعجون مخدر الحشيش مُعد للكبس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – 9000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سيارة - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (270 طربة لمخدر الحشيش وزنت 27 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى- هاتف محمول) ، وضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى - هاتف محمول) ،وضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى عدد 12 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس).. وبحوزته (رشاش – 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقيس) ، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ، وبحوزته (فرد خرطوش – كمية من نبات الهيروين المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) وبحوزته (فرد خرطوش – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وبلغ إجمالى ما تم ضبطه من المواد المخدرة (كمية لمخدر الحشيش وزنت 87 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام – 9000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام )، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7٫015٫000 جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.