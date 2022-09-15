الداخلية تحرر 583 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (583) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الداخلية تحرر 583 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلقالخميس، 15 سبتمبر 2022 11:39 ص
أرشيفية
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