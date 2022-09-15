الداخلية تحرر 583 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (583) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.