اليوم السابع
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الداخلية تحرر 583 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:39 ص
الداخلية تحرر 583 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (583) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 

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